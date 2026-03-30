ExWHYZが、4月1日にリリースする3rdシングルの表題曲「GIVE YOU MY WORD」のMVを3月31日21時にプレミア公開する。 （関連：ExWHYZは“今しかない瞬間”を全力で駆け抜けるーー抜群の切れ味で3周年を締め括った『Year End Party』） 本楽曲は、パソコン音楽クラブが楽曲提供、MVのディレクションはクリエイティブユニット tsuchimfumazuが担当している。あわせて公開となったティザー映像では、メン