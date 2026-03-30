結婚してからずっと「早く子どもが欲しい」と願っていた俺（アサヒ）とコノミ。結婚3年目に念願の妊娠が判明したときには、2人して心から喜んだものです。しかし実際に授かってみると大変なことばかり。でもコノミは母親なんだから、本来なら育児はすべてコノミがやるべきでしょう。ラッキーなことに3週間も育休をもらえている俺。普段は抑圧された会社員生活を送っているのですから、この機会に遊びまわらないと損……ですよね！