＜フォード選手権最終日◇29日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞「人生2回目」というフェアウェイキープ率100％の安定したショットに、24パット。ボギーなしの7バーディで「65」をマークした勝みなみは、トータル23アンダーで今季自己最高位となる単独3位で大会を終えた。【連続写真】安定感マシマシ！ 勝みなみのドライバースイングボギーなしは、2025年10月の「BMW女子選手権」初日以来で、米ツアーでは