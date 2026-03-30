深刻な燃料不足に陥っているキューバに、週明けにもロシアの石油タンカーが入港する見通しとなりました。禁輸措置を続けてきたトランプ大統領は「問題ない」としています。アメリカトランプ大統領「もし、いまキューバに石油を送りたい国があるなら、それがロシアであっても私は問題ない」ニューヨーク・タイムズは29日、アメリカ当局者の話として、キューバ沖を航行しているロシアの石油タンカーについて、アメリカがキューバへ