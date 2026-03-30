アメリカのトランプ大統領はイランの石油輸出の拠点であるカーグ島を占領する可能性について言及しました。【映像】イランの石油輸出の拠点であるカーグ島トランプ大統領は29日、フィナンシャル・タイムズのインタビューで、「一番の望みはイランの石油を奪うことだ」と述べ、「カーグ島を占領するかもしれないし、しないかもしれない。我々には選択肢がある」と主張しました。カーグ島は防御が薄いため、「非常に簡単に占領で