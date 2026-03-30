船長ワイズマン宇宙飛行士「私たち4人も機体も準備万端です」NASA＝アメリカ航空宇宙局が29日、会見を行い、宇宙飛行士らがおよそ半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行への出発を前に意気込みを述べました。アメリカが主導する国際月探査「アルテミス計画」の一環で、4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船は、早ければ日本時間の来月2日にも打ち上げられ、およそ10日間かけて月を周回して地球に戻る予定です。有人での月の周回はアポ