イラン情勢が緊迫するなか、イスラエルへの攻撃を開始したイエメンの親イラン武装組織「フーシ派」の幹部がANNの取材に応じ、海上交通の要衝である新たな海峡の封鎖を示唆しました。【映像】フーシ派幹部「封鎖は圧力の手段だ」フーシ派・モハメド・アルブハイティ氏「バブ・エル・マンデブ海峡の封鎖は圧力の手段だ。侵略行為が止まらなければ、イエメンは関与した国々に対して、この手段を用いざるを得なくなるだろう」フー