苦労人がチームを開幕カード勝ち越しに導いた。ナショナルズのジョセフ・ウィーマー外野手（27）が29日（日本時間30日）、カブス戦に「5番・右翼」でスタメン出場。相手先発の今永昇太投手（32）を打ち込み、マウンドから引きずり下ろした。初回2死一、二塁、スプリットを完璧に捉え、左中間に先制の3ランを放つと、4回無死からは右中間三塁打で出塁。6回の第3打席は2番手・メートンから四球を選び、8回は左前打を記録。3打数3