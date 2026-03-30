31日から4月1日にかけて大雨のおそれ 西日本～東日本 九州は警報級の大雨か 西日本や東日本を中心に、31日から4月1日にかけて、大雨や激しい突風、強風、高波のおそれがあります。また、4月4日（土）ごろも再び大雨のおそれがあります。 しています。 30日～4月1日にかけて大雨の予想 気象庁の予想詳しく 気象庁によると、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、九州地方をはじめとする西日本