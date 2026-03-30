放送開始以来40年、その歴史に幕を降ろした人気番組「アッコにおまかせ！」（TBS系）の和田アキ子さんが2026年3月29日放送の「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演、40年の歩みを振り返った。この番組は、「アッコにおまかせ！」最終収録の10日前に放送された。「自分で終わる発表を」和田さんは1968年に歌手デビュー、「金曜10時！うわさのチャンネル！！」（1973年〜79年生放送）（日本テレビ系）で人気を博し、ゴッド姉ち