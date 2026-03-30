【新興国通貨】先週末対円で23.21円付ける＝中国人民元 ドル人民元はドル全面高を受けて一時6.92台まで上昇。、6.9209元を付けた。3月9日以来のドル高元安圏。対円では先週末にドル円が160円台を付けたことを受けて23.210まで上昇。今月に入って23.20円前後で上値が抑えられていたが、同水準を超えて、1992年以来の高値圏。週明けはドル円の上昇一服もあり、少し下げている。 CNYJPY 23.109USDCNY6.9122