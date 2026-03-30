160.83エンベロープ1%上限（10日間） 160.60ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.80現値 159.2410日移動平均 158.99一目均衡表・転換線 158.7021日移動平均 157.64エンベロープ1%下限（10日間） 157.23一目均衡表・基準線 156.80ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 156.51100日移動平均 155.78一目均衡表・雲（上限） 154.81一目均衡表・雲（下限） 152.5