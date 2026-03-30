秋田朝日放送 秋田市の勝平神社で毎年５月に行われる「地口絵灯ろう祭り」が市の指定文化財に指定されました。 「勝平神社地口絵灯ろう祭り」は、秋田市保戸野にある勝平神社で５月の「宵宮祭」と「例大祭」に合わせて行われます。洒落や世相を風刺した地口とそれに合わせた地口絵を描いた灯ろうが神社の境内や近隣の町内会に飾られます。 文献資料によると、地口絵灯ろう祭りは藩政時代から行われていた可能性が高いとい