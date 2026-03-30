◆第３５回チャーチルダウンズＣ・Ｇ３（４月４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）リゾートアイランド（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父イスラボニータ）はキャリア２戦目の東京で初勝利。前走のジュニアＣ・リステッドは道中でハミをかむ場面もあったが、直線は４着まで鼻、鼻、鼻差の大接戦を制してオープン初勝利を挙げた。美浦・Ｗコースでの２週前追い切りで、６ハロン８２秒４―１１秒１で自己ベストを更新し、２５日