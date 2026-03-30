朝の食卓に彩りを添えてくれるバター。一口にバターといっても、その種類はさまざまで、最近では専門店でしか手に入らない高級バターが人気を集めています。 今回はそんなバターの香りたっぷりのスイーツレシピをお届け。人気のバターレーズンサンドから、懐かしのバターケーキなど5レシピをピックアップしました。 ラムレーズン入りのバターサンドココアとバターの風味が◎サクほろ食感に感動！バターの香りに包まれる〜贈り