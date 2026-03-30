日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）３０日、ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）がデビュー３試合連続となるメジャー第３号ホームランを放ったことを報じた。村上は２９日（日本時間３０日）、敵地・ブルワーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場。４―２となった２回２死走者なしの２打席目。フルカウントから内角低めのカットボールをすくい上げるようにはじき返し、３戦連続ア