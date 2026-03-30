２４日、新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州チャプチャル・シベ自治県でしゅんせつ作業を行うショベルカー。（ドローンから、イリ＝新華社記者／丁磊）【新華社イリ3月30日】中国新疆ウイグル自治区は天山山脈やアルタイ山脈などで雪解けが進み、洪水のリスクが高まっている。関係部門は気象や水位の観測頻度を高め、危険箇所の整備徹底、迅速なしゅんせつ、早期警報の強化、十分な防災資材の備蓄、緊急救助チームの編成を進