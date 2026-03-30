7人組アイドルグループのCANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が30日、都内で行われた『ほっともっと』新CM発表会に出席した。【写真】おいしそう…食レポに挑戦した村川緋杏衣装について、村川は「私たちはいつもおっきめのプリプリが多い。初めてのアジアテイスト、本当にとってもステキな衣装になりました！うれしいです！」とにっこり。CM出演について、福山が「本当に本当