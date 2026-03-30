別に不倫したいわけじゃない…でも、話し相手がほしい!!一度は踏みとどまった既婚者マッチングアプリに登録してしまった奥さん。旦那さんは「俺に全部求められても〜」と突き放していますが、全部を捨ててついてきたといっても過言ではない奥さんにもう少し応えてあげては…？>>【まんが】転勤したら夫が豹変しました(ウーマンエキサイト編集部)