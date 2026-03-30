沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行中の同志社国際高校（京都府京田辺市）の生徒らを乗せた小型船２隻が転覆し、女子生徒と船長が死亡した事故を受け、同校を運営する学校法人同志社は、学校の対応を調査する第三者委員会を設置した。２８日に理事会を開いて決めた。第三者委は、弁護士３人で構成し、研修旅行の実施経緯を確認するほか、学校側の対応の問題点などを調べ、再発防止策につなげる。同法人は、結果がまとまり次第公表