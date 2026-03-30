アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは、トランプ大統領がイランが保管する濃縮ウランの確保にむけた地上作戦を検討していると報じました。ウォール・ストリート・ジャーナルは29日、当局者の話として、イランが保管するおよそ450キロの高濃縮ウランを確保するため、アメリカ軍による地上作戦を検討していると報じました。この作戦はアメリカ軍の兵士が数日以上イラン国内に留まる必要があり、リスクが高いことから、決定