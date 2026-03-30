ISU(国際スケート連盟)は29日、ISUフィギュアスケートアワード2026の受賞者を発表。最優秀新人賞に17歳の中井亜美選手が選ばれました。中井選手は、2月のミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、大技トリプルアクセルを成功させるなど、銅メダルを獲得。フリースケーティング(FS)直後にみせた首をかしげながら指を頬に当てるチャーミングなポーズも話題となり、銀メダルだった坂本花織選手とともにオリンピックの表彰台に上がりま