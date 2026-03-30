【第42話】 無料公開期間：4月5日まで □第42話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは3月30日、牛乳麦ご飯氏によるマンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」第42話「ボーイッシュ彼女のそばにいたすぎる」の無料公開をガンガンONLINEにて開始した。公開期間は4月5日まで。 第42話では、あきらと2人きりになった大地は、あきらを可愛く思う心が止まらない。2人の距