【「偽龍の守人」「忘れた春は君隣り」】 3月30日発売 価格：各880円 「偽龍の守人」（C）藤瀬とな / ヒーローズ 【拡大画像へ】 ヒーローズはBLレーベル「Re;zzコミックス」の第三弾として、「偽龍の守人」と「忘れた春は君隣り」を3月30日に発売する。価格は各880円。 また、発売を記念した「Re;zzコミックス刊行記念フェア」第二弾も同日