3月29日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第27節が行われ、各地で熱戦が繰り広げられた。 アルティーリ千葉の千葉ジェッツと同県対決「CROSSTOWN RIVALRY」では、A千葉がGAME1の借りを返した。試合序盤から点を取り合う激しい展開となるが、A千葉は前半終了間際わずかに上回られ30－34で試合を折り返した。後半に入っても一進一退の攻防が続く。第4クォーター残り7