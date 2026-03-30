京三製作所が急反落している。前週末２７日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を４７億円から２４億６０００万円（前期比５９．８％減）へ、純利益を３５億円から３３億２０００万円（同３０．６％減）へ下方修正したことが嫌気されている。 売上高は８６０億円から８８９億円（前期比４．１％増）へ上方修正したものの、パワーエレクトロニクス事業で今期以降に売り上げを見込んでいた製