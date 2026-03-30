ＺＥＴＡがプラスに転じている。この日、ロイヤルティー向上エンジン「ＺＥＴＡＥＮＧＡＧＥＭＥＮＴ」に関する特許査定を受け取ったと発表しており、好材料視されている。 「ＺＥＴＡＥＮＧＡＧＥＭＥＮＴ」は、レビュー・ハッシュタグ・キュレーション・レコメンドなどを活用した多様なエンゲージメントの創出に加えて、各種顧客接点を通じたインセンティブ（ポイント）の提供やマイレӦ