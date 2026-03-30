午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７２、値下がり銘柄数は１４８９、変わらずは１０銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは鉱業、石油・石炭のみ。値下がりで目立つのはガラス・土石、輸送用機器、証券・商品、その他製品、非鉄金属、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS