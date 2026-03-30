ガルデル・ガステル＝ウルティア監督の最新作『Rich Flu（原題）』が、『億万長者の不都合な終末』の邦題で6月19日より新宿ピカデリーほかで全国公開されることが決定し、あわせてポスタービジュアルと特報映像が公開された。 参考：佐々木蔵之介、内藤剛志、藤原季節が命を救うべく奮闘『幕末ヒポクラテスたち』本予告 本作は、『プラットフォーム』のガステル＝ウルティア監督による階級逆転エンタ