イラスト：飯田ともき USB4は、転送速度最大40Gbpsの通信規格です。対応機器との接続でより高速なデータ転送が可能になるため、大量の静止画や高ビットレートの動画を扱う層から注目されています。 対応PCも徐々に増えてきましたが、まだ搭載機種は限られています。みなさんのPCはUSB4に対応していますか。（編集部：佐藤） USB4対応のPC持っている？ （Thunderbolt 3～5を含む） 持