ヤマダデンキは3月27日、カメラのキタムラが運営する買取強化店舗をヤマダデンキLABI池袋本店2階にオープンした。カメラのキタムラがヤマダデンキに出店するのは今回が初めて。●型落ちモデルのデジタルカメラや生産完了品も取り揃える買取強化店舗では、カメラのキタムラが培ってきたノウハウやスピーディーな買い取りサービスを提供。不要になったカメラや関連機材を持ち込むと、その場で現金化。店内でスムーズに買い物でき