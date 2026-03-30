東宝映画情報公式Xが、映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の完成披露舞台挨拶が開催されたことを報告。主演の目黒蓮（Snow Man）も滞在中のカナダから急遽リモートで参加した集合ショットを公開した。 【写真】目黒蓮がカナダから急遽参戦した『SAKAMOTO DAYS』完成披露舞台挨拶①～② ■画面越しに華やかな笑顔を見せる目黒 公開された写真には、キャストの高橋文哉、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、