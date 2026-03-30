SixTONESが全国11都市50公演におよぶ全国アリーナツアー『MILESixTONES』を開催中。3月35・26・27・28・29日に開催された神奈川・横浜アリーナ公演のライブ写真が、雑誌『VOCE』公式Instagramで公開されている。 【写真】『MILESixTONES』6人並んだライブショット ■白衣装や羽やファーをあしらった長身のスタイルが映える衣装を披露 『VOCE』公式Instagramでは、計3点の写真を公開。1枚目は、6人全員