【動画】キタニタツヤが“横浜デート”の思い出を赤裸々に語る 4月3日～5日の3日間、神奈川県横浜を舞台にした都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）。『CENTRAL』で出会う音楽をストーリーとして楽しむための時間として、出演アーティストの想いに触れるポッドキャスト『音を待つ』が配信中だ。 本稿では、前・後編で配信中の『音を待つ』より