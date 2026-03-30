【その他の画像・動画等を元記事で観る】 IVEが、日本4th EP『LUCID DREAM』を5月27日にリリースすることが決定。日本版の最新アーティストビジュアルが公開され、収録内容も解禁となった。 ■収録曲「Fashion」配信ジャケット写真も解禁 EPには、タイトル曲「LUCID DREAM」「Fashion」日本オリジナル曲となる「JIGSAW」に加え、3rd EP『IVE EMPATHY』の収録曲「REBEL HEART」「ATTITUDE」「Thank U」計3曲の日本語