大成建設 [東証Ｐ] が3月30日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1520億円→1920億円(前期は1345億円)に26.3％上方修正し、増益率が13.0％増→42.7％増に拡大し、8期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の680億円→1080億円(前年同期は847億円)に58.7％増額し、一転