30日13時現在の日経平均株価は前週末比1777.91円（-3.33％）安の5万1595.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は72、値下がりは1489、変わらずは10と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は346.29円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が253.5円、東エレク が92.25円、ＴＤＫ が65.18円、ファストリ が47.33円と続いている。 プラス寄与度トップは