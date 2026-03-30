2026年3月29日、香港メディア・香港01は、トランプ米大統領が中国の経済モデルと製造業の成功を高く評価し、5月に訪中して習近平国家主席と会談する予定であると報じた。記事は、トランプ氏が27日にフロリダ州マイアミで開催されたサウジアラビア政府系ファンド主催の投資サミット「未来投資イニシアチブ（FII）」サミットに出席した際の発言を紹介。「新経済時代においてどの国が勝者になるか」との質問に対し、米国が「世界で最