交際女性の息子をつき飛ばしたとして暴行の罪に問われ、大阪地裁で無罪判決となった男性について、大阪地検が控訴を断念、男性の無罪が確定しました。 無罪が確定した長谷川廉斗さん（27）は、2024年10月、大阪市内のマンションで、交際相手の当時1歳の息子を突き飛ばしたとして（その後死亡）、当初は傷害致死の罪で逮捕・起訴され、その後、暴行罪に訴因変更されていました。 長谷川さんは裁判で無罪を主張し、供述調書の信用