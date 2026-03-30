ゴールドジムが主催するボディコンテスト「マッスルゲート神奈川大会」28日、29日に神奈川・カルッツ川崎で開催された。【写真】マッスルゲート神奈川大会「メンズフィジーク」高校生の部上位3名ボディコンテストの登竜門として開催された「マッスルゲート」は、日頃のトレーニングの成果を披露するべく、老若男女誰でも参加できる大会。2017年に”初心者が参加しやすい大会”をコンセプトに誕生し、2020年からは日本ボディビ