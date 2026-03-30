30日午前10時40分ごろ、大阪府能勢町山辺で「裏の山が燃えている」と近隣住民から消防に通報がありました。 【写真を見る】【速報】「裏の山が燃えている」大阪・能勢町で山林火災近くで草刈りしていた男性が手などにやけど「タバコの不始末が原因か」と警察に話す 現在、消防車19台とヘリコプター1機が出動し、消火活動を行っています。 警察によりますと、火は北側の山に燃え広がっているものの、住宅への延