GRANUPは、「堂島ロール」とのコラボレーションアイテムがあたる店頭くじ「堂島ロール ドリーミーくじ」（税込880円）を7月25日に発売する。【写真】思わず触りたくなる…種類が選べるスクイーズキーチェーンふわふわの生地と、とろけるクリームが特長の「堂島ロール」の“あのおいしさ”をモチーフにしたアイテムがラインナップ。世界観を丁寧に落とし込んだ、特別なオリジナルグッズがそろった。詳細なラインナップや発売時