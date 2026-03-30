老木化した街路樹の倒木事故が相次いでいるのを受け、国土交通省は自治体による街路樹の点検を強化する。過去５年間に倒木・落枝が発生した路線や緊急輸送道路、通学路では、年１回以上の近接目視による定期巡回を求める。異常が見つかった際は樹木医らが診断し、除伐（伐採）や枝切り、植え替えといった対策を行う。同省は３０日に点検手法に関する初の指針を公表し、全自治体に通知する。国交省によると、街路樹は１９６０〜