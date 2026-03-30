中国外務省は30日、自民党の古屋圭司前選対委員長に対し、中国国内への入国禁止などの制裁を科すことを発表しました。中国外務省は30日、衆議院の憲法審査会、会長で超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の会長も務める古屋圭司議員に対し、制裁を科すことを明らかにしました。具体的には、中国国内にある財産を凍結するほか、中国への入国禁止措置が科せられます。制裁の理由として、「『台湾独立』勢力と結託し、中国の内政に粗暴