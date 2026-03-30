女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が31日、第2話が放送される。父・信右衛門（北村一輝）に書の手ほどきを受けるりん（見上）と安（早坂美海）だが、祭りが楽しみで身が入らない。りんが納屋で探し物をしていると偶然父の秘密を見つけてしまう。りんは祭りで虎太郎（小林虎之介）や家族と楽しい時を過ごすが、村には異変が起こり始