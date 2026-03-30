BTSの復帰アルバム「ARIRANG（アリラン）」の多くの曲が、英語の歌詞になる過程が明かされた。Netflix（ネットフリックス）が27日に公開したドキュメンタリー「BTS：THE RETURN」で、制作過程での会議場面が公開された。「ARIRANG」は、韓国民謡から取ったものだが、メンバーから英語の歌詞が多すぎるとの意見が出ていた。SUGA（シュガ）が「全体的に英語の歌詞が多すぎるので、もう少し韓国語を入れてほしい」と意見すると、J−HO