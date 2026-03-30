モデルの藤井サチ（２９）が３０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。第一子妊娠を報告した。藤井は「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」との文書を投稿。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と明かした。２０２５年７月に一般男性との結婚を発表。「いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉しく、かけがえのない奇跡に、夫婦共に深い喜びと感謝を感じております」とつ