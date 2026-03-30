ドジャースはダイヤモンドバックスとの開幕３連戦を全勝で飾り、ワールドシリーズ３連覇に向けて好発進した。辛口のメディアやアンチもケチをつけようにない最高のスタートとなったが、３Ａオクラホマシティ・コメッツで開幕を迎えたキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）の扱いをめぐって、激しい批判を受けている。ヘソンはアレックス・フリーランド内野手（２４）、新加入のサンディアゴ・エスピナル内野手（３１）らとの二塁