第９８回選抜高校野球大会第１１日（３１日＝甲子園）の決勝で智弁学園（奈良）と対戦する大阪桐蔭は３０日、兵庫県西宮市内で練習を行った。この日はストレッチや走り込み、内野ノックなど軽めのメニューで汗を流した。西谷浩一監督（５６）は「ミスもたくさんありますので課題は山積ですけど、その中で粘り抜いてできていることは選手たちの頑張りなので、少しずつ力はついてきていると思います」とここまでの激戦を振り返