4月は新しく何かを始めたくなる季節です。でも、意気込みすぎて「こうあるべき」という理想に縛られてしまうことも。自分を変えたいという気持ちが、いつの間にか心の重荷にならないようにしたいですね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 4月、丁寧な暮らし宣言 4月のはじめ、私は「今年こそ自炊を楽しもう！」と決めました。忙しい日々の中では、手軽な食事に頼ることも多かったのですが、新年度をきっかけに少し